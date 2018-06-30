Полиция заподозрила руководство воинской части в Николаеве в махинациях с конвертцентром – сомнительным фирмам перевели сотни тысяч гривен

Нацполиция подозревает, что должностные лица воинской части А2062 (406-я отдельная артиллерийская бригада), которая дислоцируется в Николаеве, с целью присвоения бюджетных средств перевели на счета сомнительных фирм более 700 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует определение Печерского районного суда Киева.

Главное следственное управление Нацполиции расследует уголовное производство о незаконной деятельности конвертационного центра, который направлен на предоставление услуг по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, и наоборот, неправомерного формирования кредита по НДС, вывод безналичных денежных средств в «теневой», неконтролируемый государством оборот, еще с 2015 года.

В ходе досудебного расследования полиция установила, что должностные лица воинской части А2062, среди которых помощник командира части - начальник финансово-экономической службы, использовали предприятия «Омада» (новое название «Ербауер»), «Никфант», «Ратмар», «Магуматти», «Майгон», «Мендкомп», «Кравтек», «Имейте», «Ковит Ник», «Трейкс» для осуществления сомнительных финансово-хозяйственных операций с целью присвоения государственных средств.

«Указанные факты, в том числе подтверждаются результатами следственных (розыскных) действий, осмотром изъятого в ходе обыска помещения «конвертационного» центра 16.12.2016 блокнота с черновыми записями, а также книгой регистрации договоров ВЧ А2062 за 2015-2016 годы. В общем, воиннской частью А2062 в 2016 году перечислено на счета фиктивных предприятий не менее 705 540 грн», – говорится в документе.

Счета указанных выше фиктивных предприятий использовались как получатели средств части А2062. В дальнейшем, по мнению следствия, полученные в результате противоправной деятельности наличные денежные средства участниками конвертационного центра выдаются должностным лицам воинской части А2062 с вычетом 8% от полученной на банковские счета суммы. Стоит отметить, что некоторые из фирм вероятно зарегистрированные на подставных лиц. Так, один из «директоров» вообще находится на учете в Николаевском областном центре учета бездомных граждан.

В качестве примера возможной махинации следствие приводит закупку в 2016 году воинской частью у фирмы «Никфант» ткани на 199 тысяч 999 гривен. При этом несколько ранее эта же часть закупила такую же ткань в разы дешевле.