В Первомайске двое вандалов регулярно крали с кладбища ограждения, а деньги тратили на водку

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В Первомайске двое мужчин, в поисках денег на алкоголь, с мая по июнь украли с четырех могил металлические оргаждения.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций ГУНП Украины в Николаевской области.

В Первомайский отдел полиции обратился представитель одного из коммунальных предприятий города с заявлениями о том, что охранник на городском кладбище, расположенном по улице Вознесенской, обнаружил, что в течение мая-июня из четырех могил неизвестные похитили секции металлических ограждений.

Оперативники криминальной полиции установили, что на кладбище отдельно друг от друга действуют двое злоумышленников - 52-летний и 39-ти летний безработные местные жители.

— Выяснилось, что оба любители выпить, но денег на это у них не было. Поэтому, не заботясь о нормах морали относительно уважения к умершим и местам их захоронения, каждый из мужчин, желая заработать «легких» денег, похищал из могил умерших металлические изделия (калитки с оград, лавки с металлическим каркасом), демонтировав их с помощью подручных инструментов, затем продавал, а полученные деньги тратил на собственные нужды, преимущественно на водку, - говорится в сообщении.

Как правило, воры выбирали заброшенные захоронения, надеясь на то, что никто из их родственников не заявит в полицию.

Следственным подразделением по выявленным фактам возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 УК Украины – «Надругательство над могилой, совершенное из корыстных побуждений». Ворам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

Напомним, работники коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» во время уборки самовольной свалки на кладбище обнаружили человеческие останки.

Юлия Акимова

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