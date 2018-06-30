В воинской части в Николаеве, командование которой заподозрили в махинациях, заявили, что закупки проводили в рамках закона

В 406-й отдельной артиллерийской бригаде ВМС Украины заявили, что результаты аудиторских проверок показали отсутствие нарушений при проведении закупок воинской частью.

Об этом говорится в сообщении бригады на ее странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция подозревает должностных лиц воинской части А2062, которая дислоцируется в Николаеве, в присвоении бюджетных средств путем перевода на счета сомнительных фирм более 700 тысяч гривен.

«Как свидетельствуют результаты аудиторских проверок (внеплановый аудит, проведенный Южным территориальным управлением внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и внеплановая выездная ревизия, проведенная управлением Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области), воинская часть проводила закупку необходимых товаров в соответствии с требованиями действующего законодательства», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что проводилась и масштабная аудиторская проверка, которая длилась полтора месяца и была осуществлена Южным территориальным управлением внутреннего аудита департамента внутреннего аудита.

«По результатам проверок, в том числе совершенных внепланово, потерь и недостач нет, нарушений порядка закупок в воинской части не обнаружено», – резюмировали в бригаде.

Напомним, в феврале текущего года СБУ на Николаевщине раскрыла схему списания топлива, организованную одним из командиров воинской части ВМС.