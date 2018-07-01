Выпили, подрались, выпили: На Николаевщине мужчина умер после застолья с товарищем

В Казанковском районе Николаевской области сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего 36-летнего товарища.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В ведомстве отмечают, что накануне смерти пострадавший у себя дома вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки

«В какой-то момент между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес своему товарищу несколько ударов в область головы. После чего мужчины продолжили употреблять спиртные напитки. Через некоторое время, преступник предложил потерпевему пойти на свежий воздух в лесополосу, которая находилась недалеко от дома. Там, продолжив «застолье», потерпевший лег на землю и уснул, а злоумышленник спокойно пошел домой. А уже утром следующего дня потерпевший был обнаружен мертвым», – говорится в сообщении.

Принятыми мерами 44-летнего злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

«Следственным отделением Казанковского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжается следствие», – резюмировали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевцу не понравилось, как сосед общается с его женой, и он его убил.