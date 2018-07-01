В Житомире бизнесмен сбежал от похитителей, которые держали его в гараже и вымогали переоформить недвижимость

В Житомире 32-летний местный бизнесмен заявил, что стал жертвой похищения.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.
Утром 30 июня в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что трое неизвестных в течение нескольких дней удерживали его в гараже и требовали имущество.
«Несколько дней назад в квартиру в Киеве, которую арендует бизнесмен, ворвались трое незнакомцев. Они избили его и вывезли в райцентр в Киевской области, а впоследствии перевезли в Житомир, где удерживали в одном из гаражных кооперативов. Похитители требовали от мужчины, который занимается частным бизнесом, переоформления на них недвижимого имущества. Утром 30 июня ему удалось сбежать и обратиться в полицию», - отмечено в сообщении.
Сейчас полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.
Напомним, что ранее на Киевщине задержали банду похитителей людей, в которую входили действующие полицейские.