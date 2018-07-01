В Айдахо мужчина с ножом напал на эмигрантов, а в Торонто неизвестный стал стрелять по прохожим

В Северной Америке 30 июня зафиксированы два случая нападения на прохожих.

Как сообщает «Медуза», в американском городе Бойс (штат Айдахо) мужчина с ножом напал на людей в районе, где живут в основном эмигранты. В результате пострадали девять человек. Нападение произошло 30 июня около 9 часов вечера по местному времени Подозреваемый – 30-летний мужчина сбежал с места происшествия, но вскоре был задержан. Его мотивы пока неизвестны. Пострадавшие доставлены в больницу. Некоторые из них получили опасные для жизни ранения.

А в центре Торонто неизвестный открыл стрельбу по случайным прохожим, сообщает «Лига.net». Двое мужчин, обнаруженных на месте происшествия, получили серьезные ранения, а 30-летнюю женщину госпитализировали с ранениями, которые не были опасными. Один из пострадавших умер в больнице.

Напомним, что ранее в США мужчина открыл стрельбу в редакции Capital Gazette.