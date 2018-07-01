Один из самых известных преступников Франции сбежал из тюрьмы на вертолете

Французский гангстер Редуан Фаид находится в бегах после того, как его освободили из тюрьмы вооруженные люди, и он сбежал на вертолете, который приземлился в тюрьме.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro.

Преступник Редуан Фаид отбывал 25-летний срок в тюрьме в департаменте Сена и Марна к югу от Парижа за вооруженное ограбление и убийство женщины-полицейской в 2010 году во время неудачного ограбления. Он является одним из самых известных гангстеров Франции.

Согласно предварительной информации, трое вооруженных мужчин прибыли к входу в тюрьму, чтобы провести диверсию. Одновременно с этим во дворе тюрьмы приземлился вертолет без опознавательных знаков. По словам источников, преступники освободили Фаида из комнаты для посещений, где он находился, и сбежали в вертолете. Никто из сотрудников тюрьмы не пострадал. Вертолет, пилот которого был взят в заложники, был найден сгоревшим к северу от Парижа. Полиция сейчас допрашивает пилота.

Фаид уже ранее сбегал из тюрьмы. В 2013 году он взял в заложники четырех тюремных охранников, прежде чем использовать динамит, чтобы вырваться из тюрьмы и сбежать на машине, которая ждала его снаружи. Он был в бегах в течение шести недель, прежде чем полиция арестовала его в гостинице с сообщником.

Фаид провел в тюрьме более 10 лет и был освобожден досрочно в 2009 году после того, как убедил своих офицеров по условно-досрочному освобождению, что он изменился. Его слава увеличилась с тех пор после появления на нескольких телевизионных шоу и написания книг, рассказывающих о его прошлом.

Напомним, в 2013 году на Кировоградщине двое зэков хотели сбежать из колонии, улетев на вертолете. Позже, в 2016 году один из тех же мошенников-рецидивистов, крымчанин Дмитрий Тычков умудрился сбежать из колонии, его просто недосчитались на вечерней поверке.

Отметим, что в Исландии вор сбежал из тюрьмы и улетел из страны одним рейсом с премьер-министром.