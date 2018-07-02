«Врезались в дерево, пытаясь сбежать»: На Николаевщине патрульные задержали мужчин на угнанном автомобиле

Днем в воскресенье, 1 июля, на Николаевщине сотрудники патрульной полиции задержали мужчину и пассажиров, которые ехали на угнанном автомобиле.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Николаевской области.

Около 13:00 на стационарном посту патрульной полиции в селе Коблево был обнаружен автомобиль «Hyundai», который находится в угоне и разыскивается Центральным отделом Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства водитель откровенно проигнорировал и увеличив скорость, направился в сторону Николаева. Полицейские начали преследование данного автомобиля несколькими экипажами патрульной полиции, в ходе которого водителя неоднократно приказывали остановиться с помощью световых и звуковых спецсигналов, на которые беглец не реагировал.

Двигаясь по автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» на 95 километре водитель автомобиля «Hyundai» не справившись с управлением, вылетел в кювет, где столкнулся с деревом. Водитель и двое пассажиров покинули автомобиль и попытались сбежать, но их задержали патрульные. На место была вызвана следственно-оперативная группа Березанского района.

Напомним, что на Николаевщине патрульные задержали угонщиков на похищенной в Одессе «BMW».