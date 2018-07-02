В Киеве ромы избили битами мужчину, проходившего мимо их табора

В ночь на понедельник, 2 июля, двое мужчин ромской национальности с битами напали на киевлянина.

Об этом сообщает «Киев. Оперативный».

Инцидент произошел около 03:30 на Русановских Садах.

«Тот (мужчина — ПН) возвращался из ночного магазина, что находится на Центральной Садовой. Проходя мимо цыганского табора (чьи-то восторженные дачные домики), к нему подбежали несколько ромов с битами, и сказали что-то вроде «нечего ходить здесь ночью», — сказано в сообщении.

После этого ромы несколько раз ударили мужчину по ногам и по плечам. Прибывший на место наряд полиции лишь зафиксировал объяснение.

Напомним, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате нападения погиб 24-летний юноша, пострадали еще четыре человека, среди которых 10-летний ребенок. 24 июня, полицейские задержали семерых юношей 16-17 лет, а также 20-летнего организатора, подозреваемых в причастности к вооруженному нападению на лагерь ромов.

Ранее в Киеве в парке ромы закидали камнями экологов. 7 июня в Киеве в Голосеевском парке националисты разгромили очередной лагерь ромов. Также в Киеве толпа ромов жестоко избили16-летнего парня.

Как сообщалось, ранее националисты сожгли лагерь ромов в Киеве на Лысой горе. Также неизвестные сожгли табор ромов на окраине Львова.

Отметим, ранее в МВД заявили, что полиция примет срочные меры для защиты ромов.