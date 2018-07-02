В Николаеве поймали вора, который украл из супермаркета 12 шоколадок

В Николаеве полиция задержала 42-летнего ранее судимого жителя Херсонщины, который подозревается в кражах из супермаркета.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

В полицию поступило сообщение от работника супермаркета в микрорайоне Намыв, что из торгового зала неизвестный мужчина украл две бутылки элитного алкоголя на 1 тысячу гривен.

Через несколько дней полицейские получили аналогичное сообщение, но на этот раз вор украл сладости. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как тот же человек сначала ходил по супермаркету, а затем, остановившись в продуктовом отделе, положил в свой рюкзак шоколадок на 300 гривен и вышел на улицу.

Участковые офицеры полиции немедленно отправились на его поиски и через несколько минут увидели разыскиваемого в районе остановки общественного транспорта. При осмотре его вещей правоохранители обнаружили недавно украденные сладости, а также несколько пар шорт и футболку с бирками и ценниками.

Выяснилось, что перед тем как совершить кражу из супермаркета, мужчина успел «побывать» в расположенном неподалеку магазине одежды. Воспользовавшись занятостью продавца другими покупателями, злоумышленник положил в свой рюкзак товар на 1780 гривен. Сейчас задержанному грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что ранее на Николаевщине после автомобильных соревнований украли четыре биотуалета.