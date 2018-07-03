Американец встроил в ботинок камеру, чтобы подглядывать за женщинами – девайс взорвался при первом же использовании

В штате Висконсин, США у мужчины в обуви взорвалась видеокамера. С помощью этого устройства американец планировал сделать фото и видео, подглядывая за женщинами, которые проходят мимо.

Об этом сообщает «NikLife» со ссылкой на BBC.

От взрыва камеры мужчина получил ожоги. Оказалось, что причиной казуса стал взрыв батарейки видеокамеры, которая была вмонтирована в обувь 32-летнего мужчины. После взрыва мужчина получил медицинскую помощь. Американец сам сдался полиции, однако ему не предъявили никаких обвинений, потому что он еще не успел сделать фото и видеозаписи.

Отметим, что в 2015 году в Висконсине приняли закон, который считает фотографирование под юбкой без разрешения тяжким преступлением. Нарушителю этого закона в штате грозит до 3,5 лет лишения свободы, а также штраф в размере 10 тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в США журналистка получит 55 миллионов компенсации за то, что за ней подглядывали в отеле