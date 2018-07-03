В Индии из-за слухов о похищениях детей толпа линчевала пять человек

Толпа местных жителей в западном штате Индии Махараштра линчевала пять человек предположительно из-за слухов о похищениях детей, которые распространяются в WhatsApp.

Об этом сообщает «Лига.net».

По подозрению в убийстве арестованы 12 человек. Полиция говорит, что жертвы принадлежали к общине, которая ведет кочевой образ жизни, и просто проходили через деревню. В деревне введен комендантский час, поскольку ситуация остается напряженной.

Один из полицейских утверждает, что местные жители остановили группу людей, допросили их, а затем, не удовлетворившись их ответами, отвели в дом, где начали избивать бамбуковыми палками и камнями. Когда на место происшествия прибыли стражи порядка, толпа также напала и на них. Вероятно, дело в слухах о похищениях детей, которые последнее время активно распространяются через WhatsApp, заявил полицейский. Слухи вызваны видеозаписями реальных похищений, которые происходят прямо на улицах. Местные сообщества крайне агрессивно настроены к незнакомцам. Правоохранители уже установили личности погибших.

В начале июня в одной из деревень индийского штата Ассам толпа местных жителей забила до смерти двух мужчин, которые остановились спросить дорогу. В Индии через WhatsApp распространяются слухи о похищениях детей.

Напомним, что в Польше открыли реестр педофилов.