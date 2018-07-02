В Николаеве суд постановил, что скандальный Казимиров до конца лета останется под домашним арестом

В понедельник, 2 июля, в Апелляционном суде Николаевской области коллегия судей отклонила жалобу адвокатов Казимирова на решение Центрального райсуда о продлении подозреваемому в невыполнении судебных решений в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее виновнику ДТП, в котором погибла молодая женщина, Казимирову сообщили о подозрении в невыполнении им судебных решений – он уклонялся от выплаты ущерба родственникам погибшей и неоднократно попадался полицейским за вождение автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения. Позже судья Центрального райсуда Светлана Скрипченко избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 650 тысяч гривен. А 18 мая Апелляционный суд Николаевской области рассмотрел жалобу Казимирова на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе и отправил его под круглосуточный домашний арест. 22 июня судья Центрального райсуда Галина Подзигун удовлетворила ходатайство прокуратуры о продлении Казимирову меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Во время судебного заседания сторона защиты попросила приобщить к материалам дела справку от 29 июня, выданную врачом скорой медицинской помощи, согласно которой у Казимирова ухудшилось состояние здоровья. На данный момент Казимиров якобы проходит лечение в домашних условиях. Самого Казимирова на рассмотрении апелляционной жалобы не было.

Кроме того, по словам адвоката Трушникова, подозрение является необоснованным, поскольку исполнительное производство на данный закрыто – материальный и моральный ущерб пострадавшим уже выплачен. Также он заявил, что постановление Заводского райсуда, согласно которому Казимиров признан виновным в административном правонарушении по факту вождения транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, решением апелляционного суда отменено.

Сторона защиты в заседании просила суд применить к Казимирову меру пресечения в виде личного обязательства, аргументируя это необоснованностью подозрения и его состоянием здоровья.

- Он сможет хотя бы полноценно пройти обследование, - сказала Жосан.

В свою очередь, прокурор Белан заявил, что судья первой инстанции предоставила оценку имеющимся на данный момент рискам, в связи с чем мера пресечения мягче в отношении Казимирова не сможет исключить риски. Также прокурор отметил, что в материалах нет документов, которые могли бы подтвердить тот факт, что Казимирову необходимо лечение в столице.

– Согласно справке из киевского медучреждения, Казимирову было рекомендовано наблюдаться в больнице по месту жительства, – добавил он.

В итоге коллегия судей в составе Оксаны Куценко, Владимира Гулого и Елены Фарионовой оставила без изменений решение судьи Центрального районного суда Галины Подзигун о продлении Казимирову меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Напомним, что после ареста скандально известному в Николаеве Алексею Казимирову в СИЗО дважды вызывали карету скорой помощи, но медики так и не нашли причин для его госпитализации.

Стоит отметить, что в 2012 году главный врач БСМП города Николаева Александр Демьянов заключал, что у Казимирова шел постепенный рост опухоли, возобновились головные боли, произошло нарушение полей зрения, опухоль сдавливала окружающие нервы, которые влияли на движение, на чувствительность конечностей.

Как известно, 1 февраля 2011 года в Николаеве Алексей Казимиров, будучи за рулем «Merсedes», сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок. В январе 2012 года судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Однако, в Дарьевской исправительной колонии Херсонской области Казимиров находился всего пару месяцев – в июле 2012 года судья Белозерского районного суда Херсонской области Сергей Симчук вынес постановление об освобождении Алексея Казимирова от дальнейшего заключения в связи с тяжелой смертельной болезнью. Врач исправительной колонии Юрий Филимонов докладывал в суде, что у Казимирова установлен диагноз глиальной опухоли головного мозга, которую нельзя вырезать, с продолжающимся ростом и поражением подкорковых структур, частичной атрофии дисков зрительных нервов обоих глаз.

26 апреля 2012 года в зале Апелляционного суда Николаевской области судьям приходилось делать перерыв в заседании, потому что Казимиров заявлял, что он «ничего не соображает, почти ничего не видит и у него сильная головная боль». После оглашения приговора сестра осужденного Зинаида Казимирова уверяла, что тюрьма для её брата с таким диагнозом - это смерть, а ДТП, которое он совершил - это несчастный случай и «такое может с каждым случиться». Адвокат сбившего насмерть девушку Владимир Тимошин также тогда заявлял, что Казимирову нужно делать операцию, и что в тюрьме ему не смогут оказывать необходимую медицинскую помощь. Но это не мешало Казимирову отдыхать в ночных клубах.

Стоит добавить, что лишенный водительских прав и с «опухолью мозга» Казимиров неоднократно попадался на нарушениях ПДД и совершении ДТП. Так, 29 марта 2017 года Алексей Казимиров за рулем автомобиля «Skoda» в центре Николаева, на пересечении улиц Московская и Большая Морская, врезался в маршрутное такси, после чего сбежал.

В 2015 году Казимиров был снова замечен за рулем автомобиля «Skoda» серебристого цвета с государственным номером ВЕ2368ВІ, после чего сотрудники ГАИ после погони за ним через весь город задержали его и оформили на него 4 административных протокола. При этом «прогрессирующая опухоль мозга», якобы, не мешала Алексею Казимирову увлекаться «травкой», которую милиционеры тогда нашли в салоне его автомобиля.

Тем временем, прокурор Николаевщины Тарас Дунас не хочет проверять справку, по которой «смертельно больной» Казимиров вышел из тюрьмы, несмотря на то, что весной 2015 года прокуратура Николаевской области официально сообщала о том, что займется проверкой достоверности медицинских документов, на основании которых Алексей Казимиров был освобожден от отбывания наказания.

При этом в ходе одного из судебных заседаний по избранию ему меры пресечения Казимиров заявил, что он «инвалид с детства» и смог получить водительское удостоверение, поскольку официально была оформлена инвалидность только в 2012 году.

Кроме того, в феврале 2018 года стало известно, что со штрафплощадки исчез автомобиль Казимирова, на котором он насмерть сбил студентку – деньги от продажи транспорта должны были пойти на возмещение компенсации родственникам погибшей. На данный момент полиция расследует пропажу автомобиля.

Также добавим, что 19 июня 2017 года в Николаеве во время спецоперации полиция ликвидировала притон в Корабельном районе, в котором торговали наркотиками. Оказалось, что организатором притона была Надежда Казимирова, которая являлась тетей скандально известного Алексея Казимирова. При избрании меры пресечения суд отпустил Надежду Казимирову под домашний арест. Через время она умерла, так и не дождавшись приговора суда.