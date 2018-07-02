«Щенок! А ну бегом с автобуса или удавлю», - на Донетчине «маршрутчик» напал на сироту

В Славянске Донецкой области водитель маршрутки отказался везти пассажира с Единым билетом и силой вытолкал его из автобуса.

Об этом на своей странице в соцсети написал Влад Самусенко.

По словам парня, инцидент произошел в воскресенье, 1 июля.

«Я зашел в автобус, маршрут этого автобуса АС Славянск - Былбасовка. Предоставив документ Единого билета водителю, услышал в свой адрес ненормативную лексику. И в результате этого ко мне было применено физическое воздействие», - написал он.

На записи видно, что водитель нецензурно выражается в сторону пассажира, а тот заявляет, что не выйдет из маршрутки пока не приедет полиция. В ответ мужчин набрасывается на парня, начинает душить и выталкивать его из автобуса.

Судя по фото, на место инцидента вызвали полицию и скорую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 28 января, водитель маршрутного такси вытолкал из салона пенсионера, заявив, что «Это частная машина». После этого водителя маршрутного такси №2 оштрафовали.