В Винницкой области СБУ разоблачила предприятие, финансировавшее боевиков «ЛНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Винницкой области возмещение налогов на сумму почти 30 млн грн предприятию, которое финансирует боевиков террористической организации ЛНР.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, в 2016 году в Винницкой области перерегистрировалось машиностроительное предприятие из Луганской области.

«Никакой деятельности по адресу регистрации общество не осуществляло – «производство» находилось в одном помещении с продовольственным магазином. Реальная производственная деятельность осуществлялась на временно оккупированной территории Луганской области», - подчеркнули в СБУ.

В СБУ утверждают, что владельцы завода платили «налоги» так называемому министерству доходов и сборов ЛНР.

Территорию предприятия использовали оккупанты в качестве базы по ремонту военной техники и учебного центра боевиков.

«Сотрудники СБУ задокументировали, что после регистрации в Винницкой менеджмент общества начал судебно-претензионную работу по получению из государственного бюджета 28,8 млн грн, якобы как излишне уплаченные в прошлом НДС и налог на прибыль. В дальнейшем средства планировалось вывести в так называемую ЛНР», - подчеркнули в пресс-службе.

По материалам СБУ Госказначейство и фискальные органы заблокировали выплату бюджетных средств предприятию до момента возврата временно оккупированных территорий под контроль Украины. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма).

Напомним, в Харькове задержали владельца сети магазинов на оккупированном Донбассе – его обвиняют в финансировании «ДНР».