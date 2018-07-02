Во время исполнения гимна в филиппинском городе снайпер застрелил мэра, который боролся с наркоторговлей

Во время церемонии поднятия флага у городского совета застрелили мэра филиппинского города Танавана Антонио Халили.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщает телеканал, чиновники исполняли национальный гимн, когда неизвестный выстрелил Халили в грудь. Отмечается, что момент выстрела успели заснять на видео случайные очевидцы. Городского голову экстренно доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

В свою очередь, глава местной полиции Эдвард Карранзы рассказал, что стрелок мог спрятаться в кустах в 150 метрах от здания. На данный момент правоохранители оцепили населенный пункт и ищут виновного.

Добавим, что в 2016 году Антонио Халили устроил позорное шествие с участием наркоторговцев. В то же время полиция заподозрила политика в связях с наркобизнесом.

Ранее сообщалось, что около 30 сотрудников полиции мексиканского Окампо задержали по подозрению в связях с преступной организацией, причастной к убийству 64-летнего кандидата в мэры города Фернандо Анхелеса Хуареса.