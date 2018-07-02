В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта на конференции иранской оппозиции

В Бельгии предотвратили террористическую атаку, которая планировалась на конференции иранской оппозиции во Франции.

Об этом сообщает The Local.

Так, по делу о подготовке теракта задержали супругов - бельгийских подданных иранского происхождения, а еще трое подозреваемых задержали во Франции.

Как сообщает федеральный прокурор Бельгии, супруги подозреваются в попытке совершить теракт с применением бомбы. В автомобиле задержанных обнаружили компоненты для сборки бомбы, в том числе взрыватель с дистанционным управлением и около 500 граммов взрывчатого вещества.

Также, в прокуратуре Бельгии заявили, что во Франции задержали предполагаемого сообщника, а двое других были освободили после допроса французской полицией.

Ранее сообщалось, что в Волынской области суд приговорил гражданина Франции к шести годам тюрьмы за подготовку терактов.