В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта на конференции иранской оппозиции

В Бельгии предотвратили террористическую атаку, которая планировалась на конференции иранской оппозиции во Франции.
Об этом сообщает The Local.
Так, по делу о подготовке теракта задержали супругов - бельгийских подданных иранского происхождения, а еще трое подозреваемых задержали во Франции.
Как сообщает федеральный прокурор Бельгии, супруги подозреваются в попытке совершить теракт с применением бомбы. В автомобиле задержанных обнаружили компоненты для сборки бомбы, в том числе взрыватель с дистанционным управлением и около 500 граммов взрывчатого вещества.
Также, в прокуратуре Бельгии заявили, что во Франции задержали предполагаемого сообщника, а двое других были освободили после допроса французской полицией.
Ранее сообщалось, что в Волынской области суд приговорил гражданина Франции к шести годам тюрьмы за подготовку терактов.