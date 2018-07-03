«За ремонт дорог «на бумаге»: на Днепропетровщине арестовали глав автодоров

В Днепропетровской области задержаны и арестованы руководители ГП «Днепропетровский облавтодор» и ОАО «ГАК Автомобильные дороги Украины» по подозрению в хищении бюджетных средств.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Прокуратура Днепропетровской области задержала руководителей ГП «Днепропетровский облавтодор» и ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины», которые в 2016-17 гг вносили в акты выполненных работ завышенные показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог, чем нанесли убытки государству почти на 4 млн. грн», — говорится в сообщении.

Следствие задокументировало 7 таких эпизодов.

«Самым показательным является подписание акта выполненных работ на сумму более 1 млн грн, хотя установлено, что работы вообще не выполнялись, а только были зафиксированы «на бумаге»», — подчеркнул Луценко.

Махинаторов взяли под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Напомним, Омелян обвинил глав ОГА в плохих дорогах в регионах.