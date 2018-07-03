В Николаеве двое грабителей побили знакомого и отобрали телефон - подозреваемых задержали по горячим следам

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В понедельник, 2 июля в Ингульском районе у николаевца двое наглядно знакомых мужчин отобрали мобильный телефон «Samsung» и нанесли телесные повреждения. 

Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

Информация об ограблении на спецлинию поступила в 20:00. По предоставленным заявителем приметам патрульные из группы ТОР начали отработку прилегающей территории. Через некоторое время они обнаружили двух подозрительных граждан, которые подпадали под описание потерпевшего.

Во время поверхностной проверки у одного из них обнаружили мобильный телефон заявителя. После чего, на место была вызвана следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции, следователям которой патрульные передали задержанных для дальнейшего выяснения по делу.

Напомним, что 24 апреля у николаевца наглядно знакомый мужчина украл мобильный телефон, однако полицейские в кратчайшие сроки нашли грабителя. Теперь злоумышленнику грозит тюрьма на срок от четырех до шести лет.

Julia Davudenko

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