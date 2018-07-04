Фигурант схемы с поддельными паспортами, в которой замешан чиновник Николаевского горсовета, пошел на сделку и отделался штрафом в 850 гривен

Гражданин Молдовы, который на основе поддельных документов пытался получить украинский паспорт, пошел на сделку с прокуратурой и его суд наказал штрафом в 850 гривен.

Об этом свидетельствует приговор Оболонского районного суда Киева.

Как известно, 22 марта СБУ задержала начальника отдела по организации оборонной и мобилизационной работы Николаевского горсовета Александра Кондратьева. Он подозревается в организации схемы по продаже поддельных документов, благодаря которым можно было попасть в Евросоюз. Помимо Кондратьева задержали 5 его сообщников: бывшего сотрудника миграционной службы, гражданина Молдовы, жителя Киевской области и двух жителей Николаевской области. Согласно информации спецслужбы, сообщники за один пакет поддельных документов получали около шести тысяч долларов США.

Согласно материалам, обвиняемый гражданин Молдовы со своей женой сначала с поддельными паспортами гражданина Украины, которые якобы выданы Сакским горотделом МВД Украины в Крыму в 2011 и 2012 годах, обратились в отдел миграционной службы в Николаеве в сопровождении еще одного лица в августе 2017 года. Поддельные паспорта должны были стать основанием для получения новых документов в виде ID-карточек, но получили отказ.

Позже, в декабре 2017 года, с этими же паспортами обвиняемый с женой умышленно, зная о подделке, еще обращались и в Оболонский отдел Центра предоставления админуслуг в Киеве.

В июне этого года обвиняемый подписал с прокурором договор о признании виновности. Согласно этому договору, обвиняемый признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов») Уголовного кодекса Украины. Кроме того стороны пришли к согласию к наказанию за это преступление.

В итоге суд утвердил этот договор и признал обвиняемого виновным в подделке документов и назначил оговоренное наказание – штраф в размере 850 гривен.

Напомним, что информации ГПУ, Кондратьев имеет двойное гражданство – Украины и России, а его сын является военнослужащим вооруженных сил России.