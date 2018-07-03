Николаевская область оказалась на седьмом месте по количеству рейдерских атак с 2013 года

В Николаевской области с 2013 года зафиксировали более 50 фактов рейдерских захватов. Это седьмой показатель по Украине.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на «Opendatabot» и статистику Генеральной прокуратуры.

Как отмечается, с 2013 года в Украине произошло 1690 рейдерских захвата, 539 – за последние полтора года.

«С 2014 года количество рейдерских захватов ежегодно растет. Наибольшее количество состоялось в 2017 году – 414. Наименьшее количество рейдерских атак было зарегистрировано в 2014 году – всего 234 дела», - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, чаще всего рейдерские захваты происходят в Киеве и Киевской области. За последние 5 лет там было зарегистрировано 397 атак. На втором месте – Днепропетровская (133), а на третьем – Львовская (104) область.

Напомним, что ранее в Николаеве пытались провести рейдерский захват рынка «Колос». Также в Николаевской области «банда Апти» длительное время совершала рейдерские захваты земель, уничтожала имущество предпринимателей и требовала дань с фермеров.