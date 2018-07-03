Прокурора Николаевской области обвинили в бездействии в деле о пропаже автомобиля, на котором Казимиров сбил насмерть девушку

Родители Юлии Каланчевой - Елена и Юрий Смирновы (фото из архива) В Николаеве родители студентки Юлии Каланчевой, которую насмерть сбил в 2011 году скандально известный Алексей Казимиров, посетовали на бездействие со стороны правоохранительных органов, в частности прокурора Николаевской области Тараса Дунаса, в расследовании уголовного производства об украденном со штрафплощадки автомобиле. Средства от продажи этого автомобиля Казимирова должны были пойти на компенсацию родителям девушки.

Об этом Елена и Юрий Смирновы рассказали в интервью «Преступности.НЕТ».

По словам родителей Юлии Каланчевой, после того, как они узнали о пропаже автомобиля со штрафплощадки, от продажи которого им должны были выплатить 200 тысяч гривен материального и морального ущерба, они обратились к экс-начальнику николаевской милиции Валентину Парсенюку с вопросом, где на тот момент находилось транспортное средство.

– Он (Валентин Парсенюк, - ПН) нам ответил: «Машина на штрафплощадке, никакие ответственные лица ее не угоняли». Фотографию машины тоже присылали. Журнал отчета, в котором указано, что машина там и находится, – рассказала Елена Смирнова.

Пропавший со штрафплощадки автомобиль (фото из архива) Позже Елена и Юрий Смирновы обратились в Государственную исполнительную службу, где им сообщили, что автомобиль с охраняемой штрафплощадки пропал. После чего они с соответствующим запросом о местонахождении транспортного средства обратились в прокуратуру.

– Они (в ответе прокуратуры на запрос - ПН) сказали, что будут думать, принимать меры или нет, – рассказала Смирнова.

Также родители погибшей посетовали на бездействие прокурора Николаевской области Тараса Дунаса, который ранее пообещал взять «под свой контроль» расследование уголовного производства.

– Когда Казимирова поймали за вождение в состоянии наркотического опьянения, то прокурор Николаевской области Тарас Дунас перед общественностью вышел и заявил: «Я разберусь в этой ситуации». Тогда же он и сказал, что проверит медицинскую справку, по которой Казимиров якобы смертельно болен, и, собственно, возьмет дело под собственный контроль. В итоге – тишина, – рассказали родители погибшей девушки.

По словам Смирновой, когда она решила прийти к Дунасу на личный прием, то это оказалось «нереальным». Тарас Дунас

– Пошла я в прокуратуру – на прием к Дунасу, но он не принял, потому что для того, чтобы попасть к нему, нужно пройти всю иерархию и, может быть, после этого попасть к Дунасу. К прокурору области я так и не попала. Но в прокуратуре начали смотреть, разбираться, действительно потом объявили Казимирова в розыск и началось продвижение в этом деле, – отметила она.

Более того, Елена и Юрий Смирновы обращались к Президенту Украины, главе МВД Арсену Авакову, Генеральному прокурору Юрию Луценко, однако далее расследование уголовного производства не продвигалось.

– Но это (ответы Президента, Авакова и Луценко, – прим. ПН) была только формальность. Нам отписались, что все в рамках закона, они будут выяснять. Это – ни о чем. Я начала записываться на личные приемы, чтобы дело продвигалось быстрее, потому что начиная с 2012 года по 2017 год ничего так и не было сделано, – рассказала Елена Смирнова.

Как известно, 21 февраля 2011 года в Николаеве Алексей Казимиров, будучи за рулем «Merсedes», сбил Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок. В январе 2012 года судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Однако, в Дарьевской исправительной колонии Херсонской области Казимиров находился всего пару месяцев – в июле 2012 года судья Белозерского районного суда Херсонской области Сергей Симчук вынес постановление об освобождении Алексея Казимирова от дальнейшего заключения в связи с тяжелой смертельной болезнью. Адвокат сбившего насмерть девушку Владимир Тимошин также заявлял, что Казимирову нужно делать операцию, и что в тюрьме ему не смогут оказывать необходимую медицинскую помощь. Но якобы смертельная болезнь не мешала Казимирову отдыхать в ночных клубах.

В 2017 году прокурор Николаевщины Тарас Дунас заявил, что не хочет проверять справку, по которой «смертельно больной» Казимиров вышел из тюрьмы, несмотря на то, что весной 2015 года прокуратура Николаевской области официально сообщала о том, что займется проверкой достоверности медицинских документов, на основании которых Алексей Казимиров был освобожден от отбывания наказания.

В феврале 2018 года стало известно, что со штрафплощадки исчез автомобиль Казимирова, на котором он насмерть сбил студентку. На данный момент полиция расследует пропажу автомобиля.