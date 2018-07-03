«Вымогал у подчиненных по 20%»: В Вознесенске оперативники СБУ задержали начальника горрайонного отдела ГИС

Во вторник, 3 июля, в городе Вознесенске при получении взятки задержали начальника Вознесенского горрайонного отдела Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Константина Киреева.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в военной прокуратуре Николаевского гарнизона.

Оперативники спецподразделения «К» управления Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно со следственным управлением Нацполиции задержали руководителя исполнительной службы за систематическое вымогательство с подчиненных 20% денежных средств с премиального фонда за взысканные по открытым исполнительным производствам.

Отметим, что норма о том, что госисполнители имеют право на получение 2% вознаграждения от суммы взысканного ими долга, заработала в октябре 2016 года.

Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона открыла по данному факту уголовное производство по части 3 статьи 368 («Получение взятки») Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, что в Волынской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя начальника отдела Государственной исполнительной службы одного из районов.

Также ранее сообщалось, что в марте 2018 года оперативники отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Николаевской области за вымогательство взятки задержали руководителя Первой Очаковской государственной нотариальной конторы.