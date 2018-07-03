В Мариуполе на взятке задержали капитана морского порта

В Мариуполе на вымогательстве и получении взятки разоблачили должностное лицо Администрации морских портов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

54-летний чиновник внедрил противоправный механизм вымогания и получения взяток за ускорение и выдачу документов, удостоверяющих личность моряков и подтверждающие их квалификацию.

Отмечается, что в случае несогласия с его предложением мужчина умышленно затягивал сроки выдачи документов, таким образом склоняя граждан к передаче ему денег. Во вторник, 3 июля, его задержали «на горячем» во время очередного этапа вымогательства и получения взятки в сумме 3500 гривен. В служебном кабинете и по месту жительства чиновника проводятся обыски.

Как сообщает прокуратура, капитан морского порта задержан в порядке ст. 208 УПК, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Напомним, во Львове задержали работницу горсовета, требовавшую взятку с бойца АТО за выплату матпомощи.