Полиция пришла с обыском к жителю Первомайского района, который вырастил грядку с коноплей

В Первомайском районе Николаевской области участковые полицейские пришли с обысками к 57-летнему местному жителю, который вырастил 31 куст конопли.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

К участковым обратились сотрудники СБУ и рассказали, что мужчина выращивает коноплю.

«Для проверки полученной информации полицейские, получив разрешение суда, провели санкционированный обыск в домовладении мужчины. На приусадебном участке обнаружили 31 растение конопли, за которыми хозяин тщательно ухаживал, создавая все условия для их лучшего роста. А осмотрев дом мужчины, полицейские нашли бумажный сверток с высушенным веществом растительного происхождения. По словам мужчины, коноплю он самостоятельно выращивал, сушил и хранил для дальнейшего собственного употребления, к которому пристрастился уже много лет назад», - сообщили в полиции.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине фермер вырастил конопли на 1,5 миллиона гривен.