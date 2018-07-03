В Одессе полиция задержала разыскиваемого мужчину, когда тот пришел в сервисный центр МВД перерегистрировать автомобиль

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В Одессе полицейские задержали мужчину, который числился в розыске как скрывающийся от органов досудебного следствия.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

По данным ведомства, мужчину подозревают в нанесении телесных повреждений средней тяжести.  

Задержать злоумышленника удалось после того, как он обратился в территориальный сервисный центр МВД в Одессе.

Мужчина пытался перерегистрировать свой автомобиль «Mercedes-Benz Vito» и даже получил доверенность, но снять с учета и переоформить машину окончательно ему уже не удалось.

Напомним, в Киеве задержали особо опасного преступника, сбежавшего из зала Миргородского суда.

Роман Свиридов

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