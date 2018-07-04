В Николаеве суд за полтора года не вынес приговор членам ОПГ, совершившим более 100 разбоев и грабежей в трех областных центрах

Фото из архива Прокуратура Николаевской области 24 февраля 2017 года направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых подсудимых, которым вменяют совершение более 100 разбоев и грабежей на территории Николаева, Херсона и Одессы.

Об этом свидетельствует ответ прокуратуры Николаевской области на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Как известно, 4 ноября 2017 года в Николаеве задержали группу грабителей, жителей Корабельного района, которые регулярно совершали тяжкие преступления на территории нескольких городов Украины: Николаева, Одессы и Херсона. Шесть злоумышленников, трое из которых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных и тяжких преступлений, тщательно готовились: с целью преодоления возможного физического сопротивления они приобрели огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы дробью, медицинские перчатки и маски на лицо, а также пилы, фомки и граббер для проникновения в помещения магазинов, интернет-кафе и салонов автомобилей.

Трое из пяти участников этой преступной группы на момент задержания формально находились под домашним арестом. 4 ноября судья Центрального районного суда Иван Дирко избрал меру пресечения одному из участников ОПГ Константина Руденко, арестовав его на два месяца с возможностью внести залог в размере 300 тысяч гривен. На следующий день, 5 ноября, Дирко арестовал еще троих подозреваемых с залогом. Ранее несудимого судья отправил под домашний арест.

Как сообщили в прокуратуре, залог за четверых подозреваемых не был внесен – они находились в СИЗО. В ходе досудебного расследования суд продлевал ранее избранную им меру пресечения.

Обвинительный акт в отношении данных лиц был направлен для рассмотрения по сути в Корабельный районный суд Николаева в феврале 2017 года, однако 30 мая 2018 года апелляционный суд Николаевской области была определена подсудность данного уголовного производства за Жовтневым районный судом области. На данный момент судебное рассмотрение продолжается.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали троих военнослужащих из Хмельницкой и Одесской областей, которых подозревают в совершении вооруженных нападений на интернет-кафе.