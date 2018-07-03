На Киевщине полиция накрыла международную банду наркоторговцев, изъяв крупную партию кокаина

В Киевской области полиция задержала организатора крупного наркобизнеса и его подельников.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.

По словам руководителя Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрея Кихтенко, двух наркокурьеров задержаны в результате проведения совместной спецоперации работниками Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, пограничной и таможенной служб аэропорта «Борисполь» под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины. Полицейские изъяли более шести килограммов контрабандного кокаина стоимостью почти 30 млн гривен.

- Эта масштабная реализация была осуществлена ​​уже в новом формате нашего подразделения. В частности, были привлечены работники, которые назначены на первом этапе реформирования Департамента противодействия наркопреступности. Досудебное расследование проведено детективами нового отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Главного следственного управления. Это эффективная модель, которая усилила позицию Департамента, - отметил Андрей Кихтенко.

Он добавил, что организатором группы был 42-летний гражданин Турции. Мужчина управлял контрабандной деятельностью и обеспечивал поставки кокаина на территорию нашего государства. Также он привлек к сотрудничеству своего соотечественника, который временно проживал в Киевской области. Фигурант выполнял функции координатора, в частности - занимался поиском маршрутов поставок кокаина, логистикой и обеспечивал связь курьеров с иностранными наркоторговцами.

В состав группировки также входил 28-летний житель Одесской области, который занимался поиском и вербовкой наркокурьеров через популярные социальные сети. За «работу» вербовщик обещал вознаграждение в сумме от трех до семи тысяч долларов США.

Глава Департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко отметил, что с целью усиления конспирации контрабандной деятельности группы ее руководители постоянно меняли маршруты транспортировки наркотика и способы его сокрытия от таможенного контроля.

- Все члены международной наркогруппы арестованы. В отношении них возбуждены уголовные производства, предусмотренные ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч. 3 ст. 307 Уголовного Кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Согласно закону на злоумышленников ожидает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, - сообщил Андрей Кихтенко.

Напомним, ранее в Киеве задержали ОПГ, которая отправляла контрабандистов-«смертников» провозить кокаин в Таиланд.