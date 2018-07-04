На Житомирщине полиция с погоней задержала грузовик с рекордной партией контрабанды янтаря

Рекордную партию нелегально добытого янтаря правоохранители изъяли после преследования подозрительной машины в Житомирской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел на автомобильной дороге Васьковичи — Шепетовка, в 78 км от Новоград — Волынского. Полицейские изъяли более двух тонн янтаря, расфасованного в мешки.

«Нет, это не мешки с мукой или с сахаром. Это партия нелегального янтаря, задержанная сейчас в Житомирской области после полицейской погони. Рекордные более 2-х тонн», — отметил глава МВД, добавив, что изъятый ​​янтарь пойдет в хранилище НБУ.

Кроме этого, Аваков считает необходимым принять закон, регулирующий добычу янтаря.

Напомним, в Ровно СБУ задержала банду псевдовоеннослужащих, которые торговали оружием и янтарем.