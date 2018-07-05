В Николаеве командира взвода за взятку для переведения солдата в другую часть наказали штрафом в ₴17 тысяч

В Николаеве суд наказал командира взвода штрафом в 17 тысяч гривен за требование взятки от родственников солдата, чтобы последнего перевели в другую часть. Кроме того осужденному прапорщику на три года запретили занимать управленческие должности в ВСУ.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда Николаева.

Как известно, прапорщика, который требовал и получил от отца военнослужащего 400 долларов США, задержали 5 апреля.

Командира гранатометного взвода 1-го механизированного батальона воинской части А0501 (92-я отдельная механизированная бригада) получил взятку за подписания положительной рекомендации на солдата, который является его подчиненным, для дальнейшего перевода последнего в военной части А1744 (104-й отдельный автомобильный батальон).

В июне обвиняемый и военный прокурор подписали договор о признании виновности. Стороны согласовали, что при утверждении соглашения обвиняемому назначат наказание за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, в виде штрафа в размере тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч гривен). Также они договорились, что обвиняемого лишат на три года права занимать в Вооруженных силах Украины должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций.

В итог суд согласовал договор виновности и наказал прапорщика обусловленным штрафом с ограничением занимать определенные должности в армии на три года.

Напомним, СБУ задержала офицера 299-й бригады тактической авиации в Кульбакино, требующего от подчиненного взятку за увольнение.