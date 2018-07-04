Прокуратура обвинила задержанного экс-нардепа Шепелева еще и в организации убийства полковника МВД в 2006 году

Военная прокуратура заявила, что заказчиком громкого убийства полковника УБОП МВД Романа Ерохина, которое произошло 26 июля 2006 года, был бывший депутат Верховной Рады Александр Шепелев. Утром 4 июля ему сообщили подозрение по данному делу.

Об этом на брифинге рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает «Левый берег».

- Сегодня в 9:30 утра Главная военная прокуратура сообщила о подозрении гражданину Ш. в совершении преступлений, предусмотренных ст.257, ч.3 ст.146, ч.3 ст.27 п.6, 11, 12, 13 ст.115, ч.3 ст.27 ст.348, ч.3 ст.27 ст.263, ч.3 ст.146, - заявил Матиос на брифинге.

По его словам, Шепелеву грозит пожизненное заключение.

- Это убийство было расследовано и непосредственные исполнители убийства были приговорены к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет. Но организатор и заказчик этого убийства на то время установлен не был, и уголовное дело, а позже уголовное производство, было выделено для отдельного расследования. Прошло 12 лет, и именно начиная с марта 2018 года Главная военная прокуратура вместе с группой сотрудников новой Национальной полиции приняла все меры для привлечения к ответственности заказчика и организатора этого убийства, - заявил Матиос.

По его словам, мотивом для убийства полковника Ерохина стала месть за профессиональную деятельность.

- Ерохин выявил конвертационный центр, который действовал на базе одного из коммерческих банков города Донецка, конечным бенефициаром которого был один народный депутат на то время. Деятельность конвертационного центра благодаря работе группы Ерохина прекратили, трех человек привлекли к уголовной ответственности, - пояснил Матиос.

По версии следствия, Шепелев нанял киллеров и лично выдал им оружие.

26 июля 2006 года Ерохина похитили в Киеве и убили в салоне легкового автомобиля, предоставленного Шепелевым. Труп закопали в лесу за Киевом, а автомобиль сожгли.

Матиос утверждает, что Шепелев планировал и другие заказные убийства, но они не были реализованы.

- Уже в процессе расследования было установлено, что указанный нардеп планировал совершение ряда других умышленных убийств, связанных с достижением своих меркантильных и корыстных интересов. При этом организатор убийства Ерохина, заказал этой же группе лиц похищение и убийство одного из своих конкурентов в банковской среде - гражданина Г. С этой целью нардеп предоставил исполнителям огнестрельное оружие, два автомата Калашникова, 13 пистолетов Макарова, 2 пистолета ПБ и более 500 боеприпасов к ним, - рассказал военный прокурор.

Матиос сообщил, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде ареста без права на залог. При этом задерживать Шепелева не пришлось, поскольку он и так находится под стражей.

- Он уже находится под следствием и является подозреваемым и обвиняемым в ряде других уголовных производств, по которым к нему применена мера пресечения в виде ареста, - заявил прокурор.

Отметим, что у задержанного экс-нардепа Шепелева нашли удостоверение «МГБ ДНР».

Напомним, в России выпустили из СИЗО беглого экс-нардепа, которого в Украине подозревают в хищении полумиллиарда гривен.

Как известно, Шепелев был народным депутатом пятого и шестого созывов. Избирался по списку «Батьківщини», но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов. Шепелев обвиняется в хищении средств «Родовид Банка» на сумму более 220 миллионов, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 миллиона гривен в марте-мае 2009 года.

В июле 2013 года Шепелев был задержан в Венгрии. Его экстрадировали в Украину в марте 2014 года, однако 6 июля Шепелев сбежал из больницы, куда был переведен из СИЗО. В марте 2015 года на основании международного ордера Интерпола Шепелева задержали российские правоохранители в подмосковном поселке Горки.