Продажа 80 видов наркотиков уголовно ненаказуема, - Нацполиция

В Украине 80 видов новых психоактивных веществ (НПВ) не внесены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Соответственно, за их оборот нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Об этом в интервью 112 Украина сообщил начальник департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко.

По его словам, НПВ – это синтетические аналоги традиционных наркотиков. Каждый год на мировом рынке появляются десятки новых видов НПВ. Их сбывают в основном через интернет и стоят они дешевле традиционных, говорит Кихтенко. Он отмечает, что данные вещества не внесены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, поэтому фактически являются легальными.

Кихтенко рассказал, что на сленге НПВ называются «соли», «миксы», «спайсы», «скорость» и т. д.

- А когда мы их изымаем и проводим экспертизу, то понимаем, что это AKB-48, PVP, AB-FUBINAKA или какой-то вид JWH, - говорит полицейский.

Кихтенко считает, что решение проблемы – в отнесении НПВ к аналогам наркотиков и психотропов. Такой порядок, по его словам, уже разработан совместно с Минздравом.

- К сожалению, его мы согласовываем последние несколько лет, - отметил он.

Полицейский рассказал, что, согласно этому порядку, можно будет в течение двух месяцев после выявления в незаконном обороте НПВ устанавливать над ними государственный контроль.

- Сейчас, например, около 80 видов новых психоактивных веществ, которые изымались правоохранительными органами Украины за последние несколько лет, до сих пор не включены в список подконтрольных веществ. То есть за распространение этих НПВ, которые по сути являются синтетическими аналогами наркотиков и психотропов, нельзя привлечь наркопреступников к уголовной ответственности, - сказал Кихтенко.

Напомним, на Киевщине полиция накрыла международную банду наркоторговцев, изъяв крупную партию кокаина.