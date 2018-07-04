«За отсутствие проблем»: начальник Департамента госрегистрации вместе с подельниками погорели на взятке в ₴200 тысяч

Правоохранители задержали начальника управления Департамента госрегистрации и нотариата Минюста, его зама и подельника за требование с предпринимателя взятки, чтобы у него не было проблем с этими чиновниками.

Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«В ходе осуществления расследования в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 368 УК Украины, при активном содействии Министра юстиции Украины, разоблачены и задержаны однин из начальников управлений Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины, заместитель начальника этого же управления и физическое лицо-пособник, которые требовали и получили неправомерную выгоду в размере почти 200 тыс. грн за не препятствование в осуществлении деятельности одного из предприятий в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», – говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. По их результатам лицам будет объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды»), а судом избрана мера пресечения .

Напомним, ранее сообщалось, как адвокаты установили, что к захвату имущества николаевского завода металлопластиковых окон «Конкордпласт 2000» причастны регистраторы, которые проводили махинации с документацией предприятия.