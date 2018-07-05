Жительница Херсонской области хотела продать своего трехмесячного сына, чтобы купить дом

В Херсонской области 26-летнюю жительницу Скадовского района задержали за то, что она намеревалась продать своего трехмесячного сына.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

Сотрудники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, получили информацию, женщина планирует продать своего сына. Полицейские установили, что к поиску потенциального покупателя женщина привлекла своих знакомых, которые помогли ей найти «клиента» в Херсоне.

Женщина передала ребенка вместе с документами и вещами. Также она написала расписку, что отказывается от сына и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержали женщину во время получения денег за ребенка – 210 тысяч гривен. Женщина – ранее судимая, вела асоциальный образ жизни. Она объяснила, что хотела продать сына, чтобы на вырученные деньги приобрести дом. Также она пояснила, что не хочет воспитывать сына, а в дальнейшем, по ее словам, сможет родить еще, если захочет.

Сейчас ей грозит до 15 лет лишения свободы, ребенок находится в областном детском доме, с мальчиком все в порядке.

Напомним, что ранее в Запорожье мать пыталась продать в трудовое рабство своего сына, чтобы он не претендовал на квартиру.