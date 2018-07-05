В Черновцах СБУ задержала на взятке начальника отдела правительственной спецсвязи

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке начальника отдела правительственной фельдъегерской почтовой связи в Черновцах.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Чиновнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение или соединенное с вымогательством — от 8 до 12 лет).

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник требовал от подчиненного одиннадцать тысяч гривен за выплату материальной помощи и выдачу трудовой книжки при увольнении со службы. Сотрудники СБ Украины также задокументировали, что чиновник пообещал другому гражданину за «вознаграждение» в 600 долларов США оказать содействие в устройстве на работу в возглавляемый им отдел

Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете после получения очередной части взятки — трех тысяч гривен от сотрудника и ста долларов от гражданина. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее начальник Департамента госрегистрации вместе с подельниками погорели на взятке в ₴200 тысяч.