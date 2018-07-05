На Сумщине двое мужчин застрелили и закопали в поле трех контрабандистов

В Сумской области задержали убийц троих жителей Запорожской области, которые планировали перевезти вне пункта пропуска в Россию запчасти к сельскохозяйственной технике.

Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«В Краснопольском районе Сумской области 2 июля 2018 были обнаружены заброшенные автомобили «Renault Trafic» и «Volkswagen LT», в салоне которых были следы крови, а вблизи найдено 11 стреляных гильз. Во время осмотра транспортных средств изъяты документы, принадлежащие трем жителям Запорожской области. В то же время в озере, недалеко от с. Лозовое Краснопольского района обнаружено большое количество мужской одежды, в том числе с пулевыми отверстиями и следами крови, обувь и документы, которые имеют отношение к трем вышеупомянутым лицам», – написала Сарган.

Правоохранители начали спецоперацию, чтобы установить обстоятельства происшествия.

«Как выяснилось в ходе следствия, трое жителей Запорожской области, 1982, 1984 и 1978 года рождения, в тот день планировали перевезти вне пункта пропуска в Краснопольском районе на территорию Российской Федерации запчасти к сельскохозяйственной технике. Со 2 июля на связь с родственниками они не выходили», – отметила она.

В результате, 3 июля был задержан 41-летний житель поселка Краснополье и 36-летний сумчанин. Правоохранители собрали доказательства их причастности к исчезновению троих людей и завладению их имуществом.

«Во время неотложного обыска в автомобилях «УАЗ 452Д» и «Ауди 100», принадлежащих задержанным, выявлено 3 золотых и 1 серебряную цепочки, пустые и полные бутылки из-под уксуса, гильзы и пули разного калибра. Кроме того, в одном транспортном средстве разбиты два боковых и лобовое стекло, в салоне — многочисленные потеки и наслоения крови. Родственники жителей Запорожской области подтвердили, что изъятые ювелирные изделия принадлежат пропавшим», – добавила Сарган.

В доме одного из знакомых задержанного также нашли запасные части к транспорту, которые, предположительно, перевозили мужчины. Пропавших искали около 100 человек. 4 июля были найдены 4 мобильных телефона мужчин, а позже около Краснополья обнаружили три трупа с огнестрельными ранениями. Тела были закопаны в поле с подсолнечником.

«Задержанным уже готовится сообщение о подозрении по п.1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство трех человек из корыстных побуждений) УК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания. Прокуратура будет настаивать на их содержании под стражей. Вместе с тем устанавливаются другие лица, которые также могут быть причастны к убийству. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», – отметила Сарган.

Напомним, под Одессой убили бизнесмена-турка ради $60 тысяч, преступники вывезли его за город и закопали в лесу.