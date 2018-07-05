В Великобритании два человека попали в больницу после загадочного отравления – в полиции заявляют об использовании «Новичка»

Полиция британского графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери.

Об этом сообщили правоохранители.

В городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Допускается их возможный контакт с «неизвестным веществом».

Пострадавшие были доставлены в больницу в Солсбери, они находятся в критическом состоянии.

Специалисты проводят необходимые процедуры для определения вещества. В начатом расследовании полиции принимают участие несколько структур.

Места, которые пострадавшие могли посетить перед инцидентом, будет оцеплен в качестве мер предосторожности.

Позже глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу подтвердил, что двое человек, которых обнаружили без сознания в городке Эймсбери (15 километров от Солсбери), были отравлены нервно-паралитическим веществом группы Новичок.

По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории министерства обороны Портон-Даун, сообщает Контртеррористическое управление Великобритании.

Басу отметил, что у следствия нет данных, которые бы указывали на преднамеренный характер преступления.

Также отмечается, что пока неизвестно, как Новичок мог воздействовать на пару. Кроме того, нет никаких свидетельств о посещении пострадавшими мест, которые подверглись дезактивации после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский. Премьер-министр Великобританиии Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.

Как известно, глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.

Также напомним, что нервнопаралитическое вещество «Новичок», которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, разработали в лаборатории в закрытом городе Шиханы Саратовской области.