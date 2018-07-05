«Убытки на 50 миллионов»: СБУ пресекла масштабный незаконный вылов рыбы в Азовском море

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и Госпогранслужбой блокировали масштабный незаконный вылов рыбы в акватории Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Руководители двух государственных учреждений, работающих в сфере рыбного хозяйства и экологии моря, занимались ловлей во время нерестового запрета.

«Используя квоту на вылов биоресурсов, в том числе в нерестовый период, чиновники предоставляли разрешения частным структурам на вылов якобы образцов рыбы, необходимых для проведения соответствующих исследований. На самом деле злоумышленники браконьерским путем осуществляли незаконный промысел в особо крупных размерах», - говорится в сообщении.

В рамках спецоперации с привлечением спецназа КОРД в акватории Азовского моря были задержаны два судна, на которых находилось почти десять тонн рыбы, выловленной браконьерами.

Кроме того, во время проведения 25 обысков на складах субъектов хозяйствования, причастных к незаконному промыслу, изъято почти пятьсот тонн рыбы и рыбной продукции.

«По предварительным выводам специалистов сумма государственных убытков достигает 50 миллионов гривен», - добавили в СБУ.

Напомним, что ранее на Николаевщине двое браконьеров с помощью сетей и электроудочки незаконно поймали рыбы на 82 тысячи гривен.