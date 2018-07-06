В полиции завели дело из-за вымогательства денег за обустройство детей в николаевский детсад

В Николаеве полиции открыла уголовное производство о мошенничестве должностных лиц дошколного учебного заведения №20 за требование денег с родителей за обустройство их детей.

Об этом свидетельствует определение Заводского районного суда Николаева.

Согласно материалам, в ходе досудебного расследования заявитель предоставил сведения, что руководство николаевского детсада №20 требует с родителей заплатить «вступительный» платеж в размере 1500 гривен за одного ребенка. Именно за такую сумму якобы в детсаде готовы зачислить к себе ребенка, а без этих денег родители получают отказ.

В заявлении указано, что в служебном кабинете воспитателя-методиста проводят лекции по вступлению в детсад, где родителям объясняют об обязательном вступительном взносе в размере 1500 гривен. Деньги якобы нужно перечислить на банковскую карту. После такой лекции присутствующим якобы раздали листок бумаги с банковскими реквизитами и подписью, а которой указано: «Номер банковской карты родительского комитета детского сада №20».

Уголовное производство в полиции квалифицировали по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Николаеве детские сады «перегружены»: они рассчитаны на 11,7 тысяч детей, а в них воспитывается 17,5 тысяч.