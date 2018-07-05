В Киеве внедорожник врезался в маршрутку и попытался сбежать – пострадали пять человек

В четверг, 5 июня, в Киеве на улице Евгения Коновальца внедорожник «Toyota Sequoia» врезался в маршрутку с людьми.

Об этом сообщает Информатор.

«Toyota» ехала в сторону бульвара Леси Украинки и на скорости влетела в автобус, из которого в это время выходили люди. По данным патрульных, пострадали пятеро пассажиров маршрутки, трое из них были госпитализированы, двое отказались от помощи.

У одного из пострадавших сотрясение мозга, состояние других неизвестно. По словам очевидцев, виновник ДТП пытался скрыться, но правоохранителям удалось его остановить. Оба водителя не пострадали. По предварительной версии, водитель внедорожника не справился с управлением.

Напомним, на Ровенщине пьяный водитель спровоцировал масштабное ДТП – четверо человек погибли, еще семеро пострадали.