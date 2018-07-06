До 2020 года николаевские военкоматы переформатируют в центры комплектования и социальной поддержки

На Николаевщине продолжается поэтапное переформатирование военных комиссариатов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Переход планируют завершить до 30 декабря 2019 года.

Об этом сообщили в Николаевском областном военном комиссариате.

Реформу проводят в соответствии с государственной программой развития Вооруженных сил Украины до 2020 года и во исполнение отдельного поручения командующего Сухопутных войск.

В Николаевской области планируется создать 25 территориальных центров комплектования и социальной поддержки – один областной и 24 районных (городских).

- Переход на новый формат работы будет иметь только положительные последствия и способствовать прозрачности в системе обслуживания и предоставления сервисных услуг, в вопросах социальной и правовой защиты военнослужащих, - сообщил начальник Николаевского облвоенкомата Сергей Иванов.

На фото - реформированный Черниговский территориальный центр

Напомним, что военкомат Ингульского района приглашает николаевцев на военную службу по контракту.