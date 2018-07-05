«Нет состава преступления»: полиция закрыла производства о поджогах в Николаеве военкомата и автомобилей волонтеров в 2014 году

Поврежденный огнем автомобиль волонтера Полиция закрыла уголовные производства по факту поджогов в Николаеве в июле 2014 года военкомата и автомобилей волонтеров.

Об этом идет речь в материале Екатерины Вовченко «Хроника начала войны: Поблажки сторонникам Путина, сбежавшие диверсанты и «списанные» поджоги в Николаеве».

Как известно, 4 июля 2014-го около 03:00 в Николаеве подожгли автомобильные шины возле военного комиссариата по улице Пушкинской, чем повредили центральные ворота здания.

А в ночь на 23 июля того же года в Николаеве подожгли автомобили «Skoda Superb» и «Renault Trafic». Сообщалось, что автомобили принадлежали активистам, которые занимаются снабжением украинской армии, в частности, первого батальона 79-й бригады. Поджигатели проникли на территорию частного домовладения, облили оба автомобиля горючей смесью и подожгли. К счастью, один из активистов не спал, и сразу среагировал на сработавшую сигнализацию – возгорание удалось потушить с помощью огнетушителя.

Поджог военкомата в Корабельном районе Кроме того, 26 июля около 03:15 в Корабельном районе Николаева еще подожгли здание военкомата, расположенного по улице Новостройной. Тогда сообщалось, что, по предварительной информации, злоумышленники бросили в окно военкомата две бутылки с зажигательной смесью. Одна осталась гореть на подоконнике, а вторая, видимо, отскочила и горела на тротуаре возле здания.

Стоит отметить, что все уголовное производства были отрыты по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

При этом все три эти производства закрыли, а основанием для их закрытия был все тот же пункт 2 части 1 статьи 284 Уголовно-процессуального Кодекса – отсутствие в деянии состава уголовного преступления.