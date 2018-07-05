«Хотели купить что-то вкусненькое», - николаевские дети залезли в закрывшийся супермаркет и пытались украсть металл

Задержавший воров полицейский В Николаеве полиция охраны задержала двух детей возрастом 15 и 10 лет, которые пытались украсть металл из здания бывшего супермаркета.

Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции охраны в Николаевской области.

В 14:10 на пульт охраны поступил сигнал, что в бывшем супермаркете в Заводском районе сработала сигнализация. Наряд реагирования прибыл по указанному адресу, внешних признаков повреждений на здании не было, однако маленькая форточка на одном из окон была приоткрыта. Полицейские блокировали объект. Войдя в помещение, в одной из комнат они нашли детей, которые пытались снять металлические конструкции.

- Мы и не ожидали, что в здании могут оказаться дети, которые воруют металл, - рассказал старший сержант Евгений Амонс.

На место происшествия полицейские охраны вызвали следственно-оперативную группу Заводского отдела полиции. Полицейские установили, что 10-летнего «помощника» с собой на кражу взял 15-летний житель Николаева, чтобы тому не было скучно.

- Мы просто хотели купить себе что-то вкусненькое, а денег на это не было, - рассказал подросток полицейским.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали несовершеннолетнего за рулем моторной лодки.