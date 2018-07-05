Руководитель Вознесенской исполнительной службы после задержания уволился с должности

Константин Киреев (посередине) и его адвокаты Начальник Вознесенского горрайонного отдела Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Константин Киреев после задержания уволился с должности.

Об этом стало известно в четверг, 5 июля, в ходе судебного заседания по избранию подозреваемому меры пресечения.

Как известно, 3 июля оперативники спецподразделения «К» управления Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно со следственным управлением Нацполициизадержали руководителя исполнительной службы Киреева за систематическое вымогательство с подчиненных 20% денежных средств из премиального фонда за взысканные по открытым исполнительным производствам. Уголовное производство открыто по части 3 статьи 368 («Получение взятки») Уголовного Кодекса Украины.

Сторона защиты во время заседания попросила суд приобщить к материалам заявление об увольнении Киреева с занимаемой им должности начальника, датированное 4 июля. Как пояснили адвокаты, Константин Киреев уволился по собственному желанию. Заявление было подписано начальником Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Романом Возняком.

Напомним, что ранее в Центральном районном суде Николаева избирали меру пресечения задержанному начальнику СИЗО Роману Цыбуле, которого подозревают в получении неправомерной выгоды с подследственных. В ходе заседания стало известно, что Цыбуля после того, как его задержали, был уволен.