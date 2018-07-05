«Рассматривается версия убийства из корыстных мотивов»: В Киеве неизвестный в машине застрелил полицейского

На улице Щусева в Шевченковском районе Киева застрелили человека.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Тело мужчины без признаков жизни обнаружила прохожая. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что потерпевший был застрелен. Рядом нашли стрелянную гильзу.

Обстоятельства убийства устанавливает следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции и главка.

По неподтвержденным данным издания «Информатор», убитый мог быть сотрудником полиции. Мужчину застрелили в машине Hyundai.

Источник в правоохранительных органах подтвердил агентству «Украинские новости», что убитый является действующим сотрудником полиции.

Заместитель начальника Главного следственного управления полиции Киева Александр Пивовар в комментарии 112 каналу сообщил, что рассматривается версия об ограблении.

- Мы можем сказать, что во время выстрелов автомобиль не двигался, водитель находился за рулем. Во время осмотра места происшествия мы не нашли мобильный телефон, который у него был. Об этом мы знаем точно. Поэтому у нас есть квалификация, которая указывает на корысные мотивы, - заявил он.

Напомним, ранее в Киеве во время конфликта владелец кафе застрелил посетителя.