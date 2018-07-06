В Николаеве мужчина сначала избил своего ребенка, а затем пытался отобрать телефон у девушки

В Николаеве вечером 4 июля неизвестный мужчина избил своего маленького ребенка и пытался отобрать телефон у девушки, которая его пыталась сфотографировать.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказала упомянутая девушка Оксана.

Происшествие случилось на детской площадке на улице Лазурной. По словам девушки, которая гуляла со своим ребенком, на площадке расположилась семья – мама, папа и четверо детей. Девушка предполагает, что они могут быть иностранцами, потому что в их речи проскальзывали польские слова. В какой-то момент между детьми этой семьи началась ссора, одна девочка ударила другую и та убежала. Как рассказывает Оксана, после этого отец семьи подошел к этой девочке и стал избивать ее.

- Встает папа и бежит за ней. Хватает ребенка за руку, а он ростом под 190 см, поднимает ее за руку и начинает дико бить. Он ее так бил – мамы на площадке истерически кричали, - говорит девушка.

Очевидцы были возмущены случившемся, собирались вызвать полицию, и семья с детьми ушла с детской площадки. После этого Оксана пошла домой и уже в другом дворе увидели указанную семью. Девушка пыталась сфотографировать отца этой семьи, но он подошел к ней и отобрал телефон, чтобы удалить фото. Между ними начался конфликт, и Оксане удалось вернуть себе телефон.

- Они у меня вырвали телефон. Бить не били, он только замахивался, они держали меня за руки. Кто-то вызвал полицию, они это услышали и ушли, - сказала девушка.

Она недовольна тем, как полиция отреагировала на ее просьбы найти мужчину, который сначала избил ребенка, а потом пытался отобрать у нее телефон. Патрульные опросили ее, но сказали, что не смогут его найти и не приняли заявление.

- Мне полиция говорит, что не на кого [писать заявление]. Полиция мне сказала, что «как они найдут их без фамилии», - пояснила жительница Николаева.

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что их сотрудники отработали территорию вокруг места происшествия, но не нашли мужчину, который избил ребенка и напал не девушку. Патрульные опросили прохожих, жильцов прилегающих домов .Предполагается, что указанная семья либо приезжие, либо гостят у кого-то. По данным полиции, девушка отказалась писать заявление о преступлении.

- Заявительница отказалась писать заявление и сказала, что напишет заявление, если этого мужчину найдут, - объяснили в патрульной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяный николаевец стал цепляться к прохожему, получил отпор и попал в реанимацию.