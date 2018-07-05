СБУ по запросу ФБР задержала интернет-мошенников из Африки

Сотрудники Службы безопасности Украины при содействии Федерального бюро расследований разоблачили мошенническую схему завладения деньгами граждан США через Интернет.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что к СБУ обратились представители ФБР с просьбой блокировать противоправный механизм, по которому интернет-мошенники присваивали деньги.

«Оперативники спецслужбы установили, что граждане одной из африканских стран создали фейковую страницу знакомств в одной из социальных сетей. Злоумышленники, представляясь американскими бизнесменами, якобы имеющими бизнес в Украине, познакомились с женщиной из США для организации дальнейшей совместной жизни. В дальнейшем мошенники в переписке сообщили, что «коммерсант» имеет проблемы с украинскими правоохранителями и не может ликвидировать бизнес и вернуться в США. Введенная в заблуждение женщина перечислила злоумышленникам полтора миллиона долларов США на «решение проблем»», – сказано в сообщении.

Сотрудники украинской спецслужбы задокументировали, что участники группы сняли средства в отделениях банков Украины и легализовали путем приобретения имущества. Во время санкционированных следственных действий по месту жительства иностранцев правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, с которых велась переписка, банковские документы, подтверждающие перечисление денег потерпевшей.

Одному из организаторов сделки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4, 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, его сообщнику по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК.

Напомним, ранее в Киеве СБУ задержала банду хакеров, похитивших из госбанка более 10 миллионов гривен.