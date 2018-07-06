Киберполиция «вычислила по IP» шантажиста, который вымогал $350 тысяч за освобождение фейковых заложников

Полиция задержала 24-летнего жителя Ивано-Франковщины, который вымогал 350 тысяч долларов за освобождение 20 детей. На самом деле, он не удерживал никаких заложников.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции.

Сообщение о заложниках ранее прислали в Нацполицию, СБУ и ряд СМИ. За освобождение пленников требовали крупную сумму или ее эквивалент в криптовалюте –54 биткойна. В случае неуплаты денег неизвестный угрожал нанести детям телесные повреждения.

«Сотрудники киберполиции установили IP-адрес устройства, с которого поступило сообщение, и место его нахождения. Выяснилось, что информация была отправлена ​​из Прикарпатья. Совместными действиями внутренней безопасности, киберполиции и одного из интернет-провайдеров за короткое время установили, что «шантажистом» оказался 24-летний житель Коломыйского района. По месту его жительства провели санкционированный обыск и изъяли его компьютерную технику и мобильный телефон».