Апелляционный суд подтвердил приговор жительнице Николаевщины, бросившей в подъезде новорожденного ребенка

Апелляционный суд Николаевской области подтвердил, что Фатмани Абесадзе проведет 5 лет и 6 месяцев за решеткой за то, что она бросила своего новорожденного сына на произвол судьбы.

Об этом сообщили в пресс-службе апелляционного суда Николаевской области.

«28 января 2017 года Фатмани Абесадзе, находясь по своему месту жительства, почувствовала наступление родов. Она имела реальную возможность обратиться в медицинское учреждение за помощью, но решила самостоятельно родить ребенка. Затем она собственноручно написала записку с ложными данными, что смертельно больна, а муж злоупотребляет алкоголем, а поэтому она оставляет ребенка для передачи в хорошие руки другим людям. После этого обвиняемая завернула ребенка в ткань и одеяло и вынесла из квартиры в подъезд, где положила его на пол на лестничной площадке при низкой температуре воздуха. Она не приняла мер, достаточных для сохранения жизни новорожденного ребенка. После чего она вернулась к своему месту жительства, не сообщив никому о рождении ребенка, и легла спать».

«В тот же день, около 6:20 ребенка в подъезде нашел местный житель, который вызвал медиков и младенцу оказали необходимую помощь и уход», - сообщили в суде.

Ранее Жовтневый районный суд вынес приговор обвиняемой по части 2 статьи 135 Уголовного кодекса Украины («Оставление в опасности») и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. К этому сроку частично присоединили неотбытую часть наказания, назначенного приговором Артемовского горрайонного суда Донецкой области от 23 июня 2016 года. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.