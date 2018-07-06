В Харькове пытались убить директора крупной фармокомпании – в его машине на ходу взорвалась бомба

В Харькове взорвался автомобиль гендиректора ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» Александра Доровского.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На ходу что-то взорвалось в задней части автомобиля. Вроде бы все живы», — сообщил источник.

По данным источника Depo.Харьков, подрыв автомобиля «Audi» произошел на улице Гризодубовой, 54.

Отмечается, что в момент взрыва в машине находились Александр Доровской и два его охранника. Все они получили легкие телесные повреждения.

В то же время в полиции Харьковской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.

«5 июля 2018 в 18-20 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в частном секторе района во время движения взорвался автомобиль. На место выехала следственно-оперативная группа отдела и руководство главка областной полиции», – сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля «Audi». Факт происшествия внесен в ЕРДР по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Олега Беха, на момент взрыва в салоне автомобиля находились три человека, которые получили незначительные повреждения в виде царапин лица. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, с ними работают следователи.

Напомним, ранее в центре Одессы подорвали автомобиль – пострадал директор охранной фирмы.